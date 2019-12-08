Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Из многих неофициальных источников мы получаем информацию, что с этим были проблемы. Сейчас мы разбираемся, как там было. Если действительно в начале наши спасатели не были обеспечены всем необходимым, мы просто сделаем из этого организационные выводы. Я допускаю, что чего-то не было. Но я не думаю, что они были голые и босые и голыми руками разбирали завалы. Я в это не верю", - заявил премьер.

Глава правительства пообещал увеличение финансирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гончарук также анонсировал увольнение руководителя департамента образования Одесской облгосадминистрации, "который не смог организовать финансирование учебного заведения, где был пожар". Правительство обратилось к ГСЧС, чтобы отстранить и уволить руководителя и первого заместителя ГСЧС в Одесской области.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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