Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу группировки НГУ в ОТУ "Север".

"За 2 месяца кропотливой работы инженерами-специалистами была обследована территория общей площадью около 14 гектаров. За это время было выявлено более трехсот боеприпасов и около 3500 патронов к различным типам стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Много времени отнимает поиск взрывоопасных предметов, которые могут находиться в самых неожиданных местах.

"В процессе работы надо продумать и прописать возможный сценарий у себя в голове, где бы ты установил потенциальный "сюрприз". Надо мыслить и думать, как тот, кто минировал, и обращать внимание на мельчайшие детали", - рассказал командир.

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Все найденные боеприпасы были уничтожены в установленном порядке.

"Инженерные подразделения Национальной гвардии Украины и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность и спокойствие жителей Донбасса", - добавили в пресс-службе.



