Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.12.19 17:46

Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов

Сводная группа разминирования группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ "Север" продолжает очистку территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных и самодельных предметов.

разминирование

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу группировки НГУ в ОТУ "Север".

"За 2 месяца кропотливой работы инженерами-специалистами была обследована территория общей площадью около 14 гектаров. За это время было выявлено более трехсот боеприпасов и около 3500 патронов к различным типам стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Много времени отнимает поиск взрывоопасных предметов, которые могут находиться в самых неожиданных местах.

"В процессе работы надо продумать и прописать возможный сценарий у себя в голове, где бы ты установил потенциальный "сюрприз". Надо мыслить и думать, как тот, кто минировал, и обращать внимание на мельчайшие детали", - рассказал командир.

Также на Цензор.НЕТ: С начала российской агрессии на Донбассе подорвавшись на минах погибли 300 гражданских лиц, 27 из них - дети

Все найденные боеприпасы были уничтожены в установленном порядке.

"Инженерные подразделения Национальной гвардии Украины и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность и спокойствие жителей Донбасса", - добавили в пресс-службе.

Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов 01
Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100