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08.12.19 18:02

В результате пожара в жилой многоэтажке в Одессе погибли два человека, - Нацполиция

В результате пожара в Одесской многоэтажке на ул. Святослава Рихтера погибли два человека.

В результате пожара в жилой многоэтажке в Одессе погибли два человека, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Во время тушения пожара на площади двух квадратных метров спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших - 56-летний хозяин, лицо второго устанавливается. По предварительным выводам, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

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