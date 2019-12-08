США готовит новый транш военной помощи для Украины, - глава Пентагона Эспер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и решает ли Украина вопрос коррупции", - сказал министр.

На вопрос, влияет ли на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - подчеркнул он.

В то же время Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставления летального оружия Украина, основываясь на трех вещах: "Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третий: наши союзники в регионе также оказывают поддержку безопасности Украины. Ответ на все три вопроса была "да", и мы поддержали предоставление такой помощи".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

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