СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммита в нормандском формате

Почасовое расписание встречи опубликовало издание "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.
График встречи:
14:55 – прибытие в Елисейский дворец
15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"
18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.
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