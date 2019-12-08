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08.12.19 19:28

Трамп о поездке Джулиани в Украину: он нашел много хорошей информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Руди Джулиани во время своего визитиа в Украину нашел "много хорошей информации".

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил на брифинге журналистам.

"Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет", - сказал Трамп.

Как ранее сообщал "New York Times", личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев, где планировал встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

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