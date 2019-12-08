Трамп о поездке Джулиани в Украину: он нашел много хорошей информации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил на брифинге журналистам.

"Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет", - сказал Трамп.

Как ранее сообщал "New York Times", личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев, где планировал встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани