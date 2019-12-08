Руководитель ГСЧС Одесчины Федорчак и его заместитель Вовк отстранены на время расследования причин пожара в колледже, - Гончарук

Также он поручил главе ГСЧС Николаю Чечеткину отстранить от исполнения обязанностей на время расследования причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области, недопустима! Также обращаюсь к главе областной государственной администрации - просьба отстранить от исполнения обязанностей руководителя Департамента образования Александра Левчака и принять по нему соответствующие кадровые решения также", - сказал Гончарук.

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Глава правительства также поручил в ближайшие сроки министру образования и науки Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений, а Министерству внутренних дел - предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине, говорится в сообщении.

"Пожар в колледже в Одессе - это не только ужасная трагедия для всей Украины, но и ужасное преступление. Причастные понесут полную и персональную ответственность за случившееся", - подчеркнул премьер.

Гончарук встретился с семьями погибших и пострадавших, выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил в оказании необходимой помощи. "Все, кто потерял родных в этом пожаре, могут рассчитывать на поддержку со стороны власти", - сказал он.

Глава правительства поблагодарил спасателей и заверил, что все расходы на лечение пожарных покроет государство.

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Премьер также отметил, что погибшие спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли десятки других людей, достойны присвоения звания Героя Украины. "Обратился к председателю парламентской фракции Давиду Арахамии подготовить представление президенту Украины, чтобы присвоить им звание Героев Украины", - сказал Гончарук.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

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По состоянию на 20:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.