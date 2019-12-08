Особый статус Донбасса на встрече в "нормандском формате" обсуждаться не будет, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, во время встречи в "нормандском формате" никаких предложений об особом статусе Донбасса представлять не будут.
"Президент говорил, что после этих встреч (в нормандском формате. - Ред.). Будет дополнительная позиция, которая будет более подробно проговариваться с украинским обществом и будет приниматься в Верховной Раде Украины", - отметил он.
Кроме того, Разумков подчеркнул, что Зеленский не отходит от этих позиций.
"После возвращения с нормандской встречи будет более качественная дискуссия по этому поводу", - отметил он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, "о чем вообще можно говорить".