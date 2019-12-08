Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По данным правоохранителей, в акции на Майдане Независимости приняли участие около 8000 человек.

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"Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство", - уточняется в публикации.

Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовое мероприятие продолжается. Отмечается, что в нем принимают участие около 2000 человек.

"Полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС продолжают нести службу. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступили полторы тысячи правоохранителей. Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция. Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина бросил в политика несколько яиц.

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