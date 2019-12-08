Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом эфире программы "ТСН.Тиждень" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, про эту зиму не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не грозило в ближайшее время", - отметил Гончарук.

Он также рассказал о переговорах с Россией относительно заключения нового контракта по трансзиту российского газа по территории Украины в Европу. Действие нынешнего контракта заканчивается в конце 2019-го.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры. Это совершенно отдельный процесс с европейской, российской стороной и Украиной, как транзитным государством. В рамках этих переговоров Украина занимает очень четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе", - объяснил он.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что российская компания "Газпром" "четко" предупредила Украину о прекращении транзита своего газа.

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