Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

Об этом написал глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он.
Напомним, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.