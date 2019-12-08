После изменения Конституции депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление, - Разумков

Об этом напомнил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после изменения Конституции "депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление". В то же время, необходимо привести в соответствие другие законы.

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В первом чтении ВР приняла законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

"Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом для того, чтобы не затягивать этот вопрос", - подчеркнул спикер.

Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".