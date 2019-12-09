Пранкер Джокер пообещал предоставить собранную информацию "в официальном порядке", - Холодницкий

Об этом он сказал в комментарии программе "Факти тижня", информирует Цензор.НЕТ.

"Он представился Джокером. Тоже написал под фотографией Генпрокурора, сказал, что у него есть куча информации. По моей просьбе выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", - заявил Холодницкий.

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Главе САП также стало известно о попытках пранкера разыграть народных депутатов от его имени. В частности, от имени Холодницкого неизвестный писал нардепу от фракции "Слуги народа" Юрию Корявченкову. Но пранк не удался - у Корявченкова был настоящий номер Холодницкого. Кроме того, пранкер писал на русском языке, а глава САП говорит, что использует только украинский язык в переписке.

По мнению прокурора, пранки в украинской политике - тренд 2019 года, и за ними может стоять не один человек, а целая команда.

При этом использовать материалы пранкеров в уголовных процессах пока невозможно, отметил прокурор.

Напомним, ряд украинских политиков - народных депутатов и министров - вступили в переписку с абонентом, представившимся Русланом Рябошапкой. Вскоре стало известно, что имя Рябошапки использует пранкер, позднее назвавшийся Джокером.

Позднее нардеп от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера и сфотографировался в таком виде с коллегами.

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