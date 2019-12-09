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09.12.19 07:10

НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.

столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил  в интервью телеканалу CNN.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз.

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"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

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