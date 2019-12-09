Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в открытом письме-петиции канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, обнародованном в сети накануне саммита "нормандской четверки".

Инициатором петиции, открытой для подписания всеми неравнодушными, стал Владимир Папков, предприниматель, продюсер и общественный деятель.

"Никаких сделок, направленных на упрочение влияния России в Европе ни через увеличение поставок газа, ни через использование российских "миротворцев" в зоне Донбасса не должно быть заключено. Хватит поощрять агрессора нашим безмолвием и равнодушием к его злодеяниям!" - отмечается в обращении.

Его автор подчеркивает, что уже несколько поколений европейцев живут без войны, ведут спокойную жизнь.

"Но война против европейцев, развязанная российскими властями, уже идет. И она не ограничивается угрозами российских лидеров, охотно транслируемыми их телеканалами", - подчеркивается в письме.

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По словам автора письма, российская власть совершает преступления не только в Сирии и на Донбассе, но и на улицах европейских городов. Поэтому европейцам уже пора прекратить поддаваться на угрозы и энергетический шантаж со стороны Кремля.

"Мы не призываем к насилию, но ни о каком приоритете экономической выгоды в отношениях с современной Россией не может быть и речи, госпожа Меркель! Наоборот, мы, русскоязычные европейцы, готовы затянуть пояса, ограничить на время свое энергопотребление, мы требуем от вас действовать твердо и решительно во имя свободного будущего наших детей", - подчеркивается в петиции.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет "нормандский саммит" с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России.