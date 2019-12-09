ВМС Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море, - Воронченко

Воронченко сообщил, что пунктами базирования нового дивизиона стали порты Бердянска и Мариуполя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам командующего ВМС, до формирования дивизиона имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон", которая была сформирована с переброской двух МБА, переходом в Азовское море поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец". Также в тактическую группу должны были войти два МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые были захвачены Россией вместе с экипажами 25 ноября 2018г и возвращены 20 ноября 2019г в недееспособном состоянии.

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В настоящее время в составе дивизиона находятся: поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500); морской буксир "Корец" (A830); МБАК "Лубны"; МБАК "Кременчуг". Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.

Вместе с тем, очередной построенный по заказу Военно-морских сил МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) получил название "Костополь".

"Уже в ближайшее время малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" ждут ряд государственных испытаний, по результатам которых, он будет включен в состав Военно-морских сил ВС Украины, где украинский катер начнет свой боевой путь в деле защиты независимости и территориальной целостности государства", - говорится в сообщении ВМС.

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Стратегия ВМС ВСУ-2035 предусматривает пополнение украинского флота, в том числе, порядка 20 ед. МБАК класса "Гюрза-М", который соответствует европейским и НАТОвским стандартам.