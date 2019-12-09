В МИД России выступили против расширения "нормандского формата"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Капитал", об этом сообщил заместитель главы российского МИДа Александра Грушко.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - заявил он российскому изданию ТАСС.

Он также добавил, что урегулирование конфликта в Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. "Не надо искать альтернативу", - заявил Грушко, отметив, что необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе, а также запустить процесс реализации "формулы Штайнмайера" и "принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

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Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в комитете по международным делам сената заявил, что существуют дискуссии о попытках расширить "нормандский формат".

Сейчас в "нормандскую четверку" входят руководители четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет первый с 2016 года саммит "нормандской четверки".

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