История с малокомплектными школами непопулярная, но там воруют у детей будущее, - Гончарук

Такое мнение премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.



Он сообщил, что, согласно результатам международного исследования качества образования PISA, по физико-математическим предметам украинские школьники в среднем отстают на год от стран Организации экономического сотрудничества и развития.



"Это не просто рейтинг, а глубокое исследование нашей системы среднего образования. Там мы видим ужасные для нас вещи, как, например, то, что дети, которые учатся в селах, примерно на два года отстают от детей, которые учатся в городах", – сказал он.

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Гончарук отметил, что следующий год в Украине планируют сделать годом математики.



"Это фокусирует нас. Смотрим на эти проблемы и закладываем оптимизацию сетей школ не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы дать детям нормальное образование. История с малокомплектными школами непопулярная, но, с другой стороны, там воруют у детей будущее", – добавил он.