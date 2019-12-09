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09.12.19 09:28

История с малокомплектными школами непопулярная, но там воруют у детей будущее, - Гончарук

Малокомплектные школы не способны дать школьникам достаточно качественный уровень знаний.

школа

Такое мнение премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что, согласно результатам международного исследования качества образования PISA, по физико-математическим предметам украинские школьники в среднем отстают на год от стран Организации экономического сотрудничества и развития.

"Это не просто рейтинг, а глубокое исследование нашей системы среднего образования. Там мы видим ужасные для нас вещи, как, например, то, что дети, которые учатся в селах, примерно на два года отстают от детей, которые учатся в городах", – сказал он.

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Гончарук отметил, что следующий год в Украине планируют сделать годом математики.

"Это фокусирует нас. Смотрим на эти проблемы и закладываем оптимизацию сетей школ не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы дать детям нормальное образование. История с малокомплектными школами непопулярная, но, с другой стороны, там воруют у детей будущее", – добавил он.

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