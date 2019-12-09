Зеленский и Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров в "нормандском формате"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы", - сказал он журналистам.

"Очевидно, (встреча Путина и Зеленского состоится. - Ред.) после завершения всех мероприятий", - добавил Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет длиться встреча Путина и Зеленского, помощник российского президента заявил: "Я не знаю. Это зависит от лидеров. Ограничений нет особых".

Планируется, что "нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

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