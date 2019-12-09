Россия заняла жесткую позицию и не намерена пересматривать минские соглашения на "нормандском саммите", - росСМИ

Как стало известно "Ъ", Россия заняла жесткую позицию по поводу последовательности выполнения минских соглашений, передает Цензор.НЕТ.

Пересматривать договоренности Москва не намерена, сообщил источник "Ъ" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по Донбассу и занимавшийся подготовкой к саммиту в "нормандском формате". Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

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"Для них (украинской стороны. - Ред.) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать",— отметил источник российского издания.

Собеседник "Ъ" уверен, что планы Украины пересмотреть или отредактировать минские соглашения реализованы не будут. Кроме того, безальтернативность минских договоренностей не раз отмечали Франция и Германия.