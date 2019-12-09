Водитель Daewoo совершил наезд на двух детей, переходивших дорогу на Киевщине: мальчик и девочка в реанимации. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Бориспольском районе, возле села Старэ. Предварительно, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После этого автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой.

В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.

Как сообщают в полиции, в настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не была пристегнута. Погибла мгновенно": под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. ФОТОрепортаж

Кроме того, правоохранители в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД: "Водители! Будьте максимально осторожными и внимательными! Своими действиями не подвергайте себя и других опасности! Соблюдайте скоростной режим.

Пешеходы! Переходите дорогу только в разрешенных местах и ​​следуйте знаков дорожного движения!"