Встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины, - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом политик сказал в эфире "Сниданка с 1 + 1".

"Я вижу, что сама встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины. Потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть, потому что все избегали этой встречи и если мы вспомним, то россияне вроде соглашались сначала в сентябре встречаться, потом в октябре, в ноябре ... " - отметил Кулеба.

По его словам, в течение трех последних лет "ничего не делалось, и российская сторона всячески избегала встречи".

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Кулеба также добавил, что переговоры будут сложными, ведь Президент Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить, а "перед ним сидит человек вообще без этих красных линий".

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран-участниц нормандского формата: Украины, Франции, Германии и РФ.