Из-за российской агрессии Украина потеряла от $50 млрд до $150 млрд, - Милованов

Об этом Милованов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council. - Ред.) дает оценку в 100 млрд)", - написал Милованов.

Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных украинскому правительству территориях – Крым и отдельные районы Донбасса - составляет около 85 млрд грн.

Министр уточнил, что на территории АР Крым и г.Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; На территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; На территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

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