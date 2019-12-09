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09.12.19 11:11

Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече

Позиция Франции не ослабит позиции Украины на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече

Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы думаем, что на этой встрече мы сможем продолжить работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению для украинского конфликта, что является одним из важнейших приоритетов, которые мы должны решить в Европейском Союзе", - сказал глава дипломатии ЕС.

На вопрос о том, может ли позиция Франции ослабить позиции Украины на саммите, Боррель ответил: "Нет, почему вы так говорите? Европа в этом полностью объединена".

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Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран-участниц нормандского формата: Украины, Франции, Германии и РФ.

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