Джулиани трижды встретился с Шокиным в Киеве: получил от него "сотни, тысячи страниц документов"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко.

По его словам, Джулиани виделся с Шокиным трижды - в среду, 4 декабря, в четверг и утром пятницы, перед тем, как вылететь обратно в США.

Это первый раз, когда адвокат Трампа виделся с Шокиным лично - до этого они один раз общались по Skype в январе этого года.

По словам Телиженко, экс-генпрокурор рассказал Джулиани о Tempelton Fund - американский хедж-фонд, в котором якобы были размещены 7 млрд долларов, выведенных из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

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Телиженко добавил, что Джулиани и Шокин также обсудили "каждого свидетеля или участника процессов, какие документы у них на руках". Собеседник издания рассказал, что Шокин передал Джулиани "сотни, тысячи страниц документов".

Еще один уже бывший прокурор с которым хотел, но так и не встретился Джулиани, - Константин Кулик. Встреча с ним изначально не планировалась, но Телиженко предполагает, что вскоре она может состояться.

Как ранее сообщал "New York Times", личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев с целью встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.