Сурков, Ушаков, Миллер и Новак входят в российскую делегацию для участия в переговорах в Париже, - росСМИ

Об этом пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая вылетает в Париж", - пишет издание.

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В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж для участия в саммите в "нормандском формате", вошел помощник президента Владислав Сурков, пишет РБК.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже, пишет РИА Новости.