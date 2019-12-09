Трое детей отравились неизвестным веществом на Черниговщине, самый младший из них умер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации

В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества сильно отравились трое мальчиков: Веркуша Николай, 2005 года рождения; Лудин Андрей, 2007 года рождения; Хаджиогло Михаил 2010 года рождения.

В 16:30 дети в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы, где в 18:16 Хаджиогло Михаил умер.

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По состоянию на 22:00 8 декабря Веркуша Николай и Лудин Андрей госпитализированы в Черниговскую областную детскую больницу.

Проводится выяснение обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело.