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09.12.19 12:38

ВСУ и Госпогранслужба получили в сентябре военной помощи от США на $4,1 млн и 30,4 млн грн

В сентябре 2019 года в рамках международной помощи США ВСУ получили техническое снаряжение на общую сумму более $4,1 млн, а Администрация Госпогранслужбы получила от США и стран ЕС коммуникационное оборудование на общую сумму 30,4 млн грн.

ВСУ и Госпогранслужба получили в сентябре военной помощи от США на $4,1 млн и 30,4 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в отчете Министерства развития экономики, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

От США помощь включает в себя предоставление Вооруженным Силам Украины мобильных систем освещения, батарей для роботов разминирования, наборов первой неотложной медицинской помощи, медицинское оборудование.

Также ВСУ получили гуманитарную помощь, а именно: металлоискатели, комплекты средств для разминирования, перчатки защитные для сапера, зарядные устройства и аккумуляторы.

ВСУ и Госпогранслужба получили в сентябре военной помощи от США на $4,1 млн и 30,4 млн грн 01

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"Кроме того, по данным Администрации Госпогранслужбы, в сентябре 2019 года при поддержке Правительства США и ЕС были получены SPF-модули, IP-телефоны, коммутаторы, маршрутизаторы, патч-корды оптические, измерители-сигнализаторы поисковые, ноутбуки, антенны, персональные радиационные детекторы, мобильные радиостанции, поясные крепления для радиостанций и т.д. на общую сумму 30,4 млн грн", - говорится в сообщении.

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