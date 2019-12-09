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09.12.19 12:41

WADA на 4 года отстранило Россию от международных спортивных соревнований

Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также лишил РУСАДА статуса соответствия.

WADA на 4 года отстранило Россию от международных спортивных соревнований

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "sport24.ru".

Отмечается, что теперь решение о согласии или несогласии с предписаниями WADA и их последствиями будет принимать Наблюдательный совет РУСАДА - независимый коллегиальный орган, в который входят 7 членов.

На ближайших ОИ, ЧМ, и Паралимпиаде выступят только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.

Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.

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