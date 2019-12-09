Наемники РФ активно оборудуют новые огневые позиции на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, зафиксировано прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

Кроме того, противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ.

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В то же время, как сообщили в ГУР, растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью т. н. украинских диверсионных групп и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.