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09.12.19 12:45

Наемники РФ активно оборудуют новые огневые позиции на Донбассе, - разведка

Российское оккупационное командование продолжает интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, зафиксировано прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

Кроме того, противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ.

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В то же время, как сообщили в ГУР, растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью т. н. украинских диверсионных групп и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.

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