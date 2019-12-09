Беларусь готова к совместным учениям с НАТО при условии, что РФ - союзник, - глава Генштаба РБ Белоконев

Об этом он сообщил изданию"Наша Нiва", передает Цензор.НЕТ.



Так, журналисты издания поинтересовались у Белоконева, почему Сербия проводит учения и с Россией, и с НАТО, а Беларусь - только с Россией.

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - ответил глава Генштаба Беларуси.

Как известно, сотрудничество белорусской армии с альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой РБ присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы партнерства Беларуси и НАТО. Совместные учения белорусской армии и НАТО еще никогда не проводились.

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