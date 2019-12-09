Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.12.19 13:07

Встреча Зеленского и Путина в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт с Украиной, - Бильдт

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, а также бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже в понедельник продемонстрирует, есть ли у Кремля воля урегулировать конфликт на Донбассе

бильдт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже сегодня покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать ее конфликт с Украиной. Французский президент Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно испытание", - написал Бильдт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сейчас слово за Путиным, - Бильдт. ВИДЕО

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100