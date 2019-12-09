Встреча Зеленского и Путина в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт с Украиной, - Бильдт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже сегодня покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать ее конфликт с Украиной. Французский президент Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно испытание", - написал Бильдт.

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Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".