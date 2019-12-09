"Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко

Об этом он сказал на брифинге 9 ноября в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Французская сторона, как принимающая сторона, сделала план, но вы же сами понимаете, что это переговоры, и они могут проходить как короткое время, так и длительное время. Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры: как двусторонние встречи, так и встреча в Нормандском формате", - сказал заместитель главы Офиса президента.
Тимошенко также отметил, что Украина привезла в Париж достаточно большую делегацию.
"Члены делегации могут меняться в зависимости от того, какие вопросы будут обсуждаться. Советники могут подключаться и помогать президенту в решении тех или иных вопросов", - указал он.
Тимошенко сообщил, что в Париж прибыли и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, и министр внутренних дел Арсен Аваков, и главнокомандующий - начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.