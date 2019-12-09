Двое суток без воды и пищи: ФСБ с применением физического и психологического давления пыталась завербовать двух украинцев, - контрразведка СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Двое жителей поселка Меловое планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения государственной границы они были задержаны пограничниками ФСБ. Представители российской спецслужбы требовали от украинцев признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время допросов к задержанным, традиционно для действий российских спецслужб, применяли психологическое и физическое давление: "Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории РФ".

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От мужчин также требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганщины.

По возвращении в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и предоставили подробные показания об обстоятельствах вербовки.

Кроме того в СБУ сообщили, что в текущем году на Луганщине выявлено около трех десятков граждан, ставших объектами вербовки со стороны ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ.

В ведомстве также напомнили, что, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальному сотрудничеству освобождает от уголовной ответственности.