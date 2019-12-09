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09.12.19 13:26

Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин

Внешней политикой Украины сегодня занимается не столько Министерство иностранных дел, сколько президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение.

Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин

Об этом в интервью "ГОРДОН" сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского, Ермака и еще пару человек в окружении президента. То есть сейчас МИД абсолютно нерелевантное министерство в системе принятия решений на уровне государства. И это проблема", – сказал он.

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По словам Климкина, нынешнему главе МИД Вадиму Пристайко не удалось "интегрироваться в команду нового президента".

"А значит, он не может влиять на эту команду, не принимает полного участия в принятии решений. Что это означает на практике? Что украинский МИД тотально маргинализирован, никто из западных коллег не воспринимает его как центр принятия решений. Никто. И это реальная проблема", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что "пару месяцев назад" встречался с Пристайко и обсуждал с ним тему влияния МИД на принятие решений.

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