В ближайшее время реформа децентрализации будет завершена, - Разумков

Об этом он заявил во время общения с учащимися Житомирского областного лицея-интерната для одаренных детей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Децентрализация - это реальный пример правильной реформы. Она, к сожалению, еще не завершена. Думаю, что в ближайшее время мы сможем ее завершить и провести выборы по новой системе. Это действительно будет давать возможность создавать на местах более качественные условия, начиная от школ, колледжей, вузов, ведь на местах лучше, чем из Киева видно, куда направить средства и проконтролировать это", - сказал спикер парламента.

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По его словам, в ближайшее время реформа децентрализации будет завершена и все смогут почувствовать как качественные, так и количественные изменения.

Разумков сегодня находится с рабочей поездкой на Житомирщине, где посетит областной центр и город Бердичев.