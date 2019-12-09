Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении Радио Свобода ответе правоохранителей главе Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что досудебное расследование поручено страршему следователю Главного управления Нацполиции Наталье Гаевой.

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - ред.)", - говорится в сообщении.

Андрей Богдан пока публично не отреагировал на обращение Виталия Кличко к Нацполиции.

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