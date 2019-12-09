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09.12.19 13:44

Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко. ДОКУМЕНТ

Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении вероятного "самоуправства" председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении Радио Свобода ответе правоохранителей главе Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что досудебное расследование поручено страршему следователю Главного управления Нацполиции Наталье Гаевой.

Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко 01

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - ред.)", - говорится в сообщении.

Андрей Богдан пока публично не отреагировал на обращение Виталия Кличко к Нацполиции.

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