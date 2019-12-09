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09.12.19 13:45

Разумков наградил воинов 95-й ОДШБр в Житомире: политикам стоит брать пример с моральных качеств военнослужащих

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что политикам стоит брать пример c моральных качеств военных.

дмитрий,разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время награждения военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомире.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы ни в 95-й, ни в любой другой бригаде мы не слышали о потерях или раненых. Это не простой и не быстрый путь, но мы должны его найти. Здесь не должно быть политики, а нужно больше государственной позиции. В высоких моральных качествах, пожалуй, политикам надо брать пример с военных и делать так же хорошо свою работу", - сказал Разумков.

Спикер парламента поблагодарил воинов 95-й бригады и вручил награды от Верховной Рады.

"Это знаменитая бригада и мне, как выходцу из Житомирской области, приятно быть здесь", - добавил Разумков.

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