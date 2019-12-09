Мосгорсуд приговорил экс-нардепа Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Елены Поспеловой, оглашенном в понедельник.

Согласно приговору, Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Процесс в отношении Рудьковского прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве

Согласно фабуле уголовного дела, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной Рады Украины, вместе с неустановленными лицами из числа активистов националистической организации и футбольных фанатов принял участие в нападении на российское посольство в Киеве, используя палки, ломы, топоры и камни.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.