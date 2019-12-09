Стены горевшего здания одесского колледжа укрепят металлическим каркасом, чтобы спасатели могли продолжать поисковые работы, - глава ОГА Куцый. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены.

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По плану, стены оборудуют металлическим каркасом, который удержит их от обрушения. К разработке проекта укрепления привлекли ректора Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолия Коврова.

Предложение комиссии экспертов направят в Киев. Как только ее согласуют, строители начнут возводить каркас.

Металлическая конструкция позволит спасателям и полицейским беспрепятственно работать на территории пожара", - сообщил глава ОГА.

По его данным, под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

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Фото: facebook.com/maksymkutsyi

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.