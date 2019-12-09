Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.12.19 14:34

Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции

Саммит "нормандской четверки" должен способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских соглашений.

Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции

Об этом в своем Twitter сообщает посольство Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Париже проходит саммит в нормандском формате при участии Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленского, В. Путина. Этот саммит должен сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь отметила, что частью переговоров в Париже станет "формула Штайнмайера". В ней, подчеркнула дипломат, речь идет о последовательности введения особого статуса и проведения выборов на Донбассе и их оценка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече

Встреча в нормандском формате должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100