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09.12.19 14:38

Апелляционный суд сохранил названия проспектов Бандеры и Шухевича

Экс-директор Украинского института национальной памяти, депутат ВР от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил о победе в суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича.

Апелляционный суд сохранил названия проспектов Бандеры и Шухевича

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде", - написал он и поблагодарил юриста Украинского института национальной памяти Сергея Рябенко.

Напомним, 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

КГГА переименовала Московский проспект в украинской столице на проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. За переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии) проголосовала в июне 2017 года.

Апелляционный суд сохранил названия проспектов Бандеры и Шухевича 01

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