Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских игр-2032, - WADA

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в релизе WADA.

Согласно решению, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

"Ни Президент, ни Генеральный секретарь, ни генеральный директор, ни какой-либо член Правления / Совета управляющих Олимпийского комитета России или Паралимпийского комитета России не могут участвовать или принимать участие в крупных мероприятиях, проводимых в течение четырехлетнего периода", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также лишил РУСАДА статуса соответствия.

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