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09.12.19 15:09

Вместе с Зеленским в Париж прибыли 13 высокопоставленных чиновников. СПИСОК

На "нормандскую встречу" в составе официальной делегации от Украины вместе с президентом отправились 13 высокопоставленных чиновников.

Вместе с Зеленским в Париж прибыли 13 высокопоставленных чиновников. СПИСОК

Как выяснило hromadske, информирует Цензор.НЕТ, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу "нормандской четверки" прибыли:

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Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка". Они встретятся, чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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