Вместе с Зеленским в Париж прибыли 13 высокопоставленных чиновников. СПИСОК

Как выяснило hromadske, информирует Цензор.НЕТ, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу "нормандской четверки" прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава Офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка". Они встретятся, чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.