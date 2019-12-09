Полиция задержала клофелинщика на столичном вокзале

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 36-летнему уроженцу Днепропетровщины, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.

Инцидент произошел на территории Центрального железнодорожного вокзала. Клофелищик выбрал своей жертвой заробитчанина и предложил ему выпить по поводу якобы рождения у него ребенка.

Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, злоумышленник дождался, когда потерпевший потерял сознание, и пользуясь его беспомощным состоянием, отобрал денежные средства.

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Мужчину удалось задержать вскоре после совершения преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В Соломенский районный суд г. Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.