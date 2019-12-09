Акция под Офисом президента проходит без нарушений правопорядка, - МВД

Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона. Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Активисты начали акцию у здания Офиса президента Украины 8 декабря, пообещав, что она станет бессрочной в случае сдачи национальных интересов.

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