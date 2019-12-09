Укрзализныця запустила 8 новых поездов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили в пресс-службе компании, новый график движения поездов начал действовать с 8 декабря, в котором предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов. В частности, формированием "Укрзализныци" - 162 пар (14 из которых - скоростные), стран СНГ - 9 пар, других стран - 14 пар. В международном сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар - со странами СНГ.

"Более 90% поездов в новом графике движения - это быстрые и ускоренные поезда", - отметили в "Укрзализныце".

Согласно сообщению, компания назначила следующие 8 новых поездов: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница.

Кроме того, для перевозок пассажиров в пиковые периоды "Укрзализныця" предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7/8 Киев - Ивано-Франковск до Черновцов, № 75/76 Кривой Рог - Киев и № 71/72 Запорожье - Киев до Ужгорода, № 140/139 Лисичанск - Харьков/Днепр-Главный до Николаева.

Кроме того, предусмотрены сезонные поезда на летний период. Также в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования, среди которых поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 357/358 Киев - Рахов, № 161/162 Николаев - Киев и № 67/68 Киев - Варшава.

Также сообщается, что в новом графике компания изменила нумерацию следующих поездов: № 63/64 Днепр - Одесса на № 53/54, № 247/248 Житомир - Одесса на № 131/132, № 641/642 Кишинев - Одесса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург - Кишинев на № 361/362, № 73/74 Москва - Кривой Рог на № 95/96, № 95/96 Мариуполь - Бахмут на №77/78.

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