Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.12.19 15:43

Зеленский подписал последний закон, необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы согласно европейским правилам.

гтс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, подписан Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа" № 314-IX, который Верховная Рада приняла третьего декабря 2019 года.

"Этот закон - последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" оценил стоимость ГТС Украины в процессе разделения в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Цель документа - создание условий для выполнения Украиной обязательств относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы по протоколу о присоединении к договору о создании Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Закон вносит изменения во второй подраздел раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса, предусматривающий до 1 января 2021 освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций передачи с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в государственной собственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных с ними единым технологическим процессом (основных средств, нематериальных активов, капитальных инвестиций), используемых для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами. При этом нормы пункта 198.5 статьи 198 и статьи 199 Налогового кодекса Украины к этим операциям также будут применяться.

Согласно закону, до 1 января 2022 года определяется по кассовому методу дата возникновения налоговых обязательств/налогового кредита по операциям по поставке юридическому лицу имущества, не находящегося в государственной или коммунальной собственности, и которое используется для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора ГТС.

Также читайте: По просьбе Еврокомиссии "Нафтогаз" провел переговоры с "Газпромом" об урегулирование вопросов Стокгольмского арбитража, - Витренко

Кроме того, согласно документу, временно, до 1 января 2021 года, не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами.

Перечень имущества, подпадающего под действие этих норм, а также перечень субъектов хозяйствования с указанным объемом природного газа утверждает Кабинет министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. 15 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Также читайте: Независимый оператор ГТС должен быть создан до конца года, - Зеленский

Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию - "Нафтогаз" - и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

На заседании 3 декабря ВР поддержала во втором чтении и в целом законопроект 2359-1, которым освобождены от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для транспортировки природного газа.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100