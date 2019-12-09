Зеленский подписал последний закон, необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза", - ОП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, подписан Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа" № 314-IX, который Верховная Рада приняла третьего декабря 2019 года.

"Этот закон - последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами", - говорится в сообщении.

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Цель документа - создание условий для выполнения Украиной обязательств относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы по протоколу о присоединении к договору о создании Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Закон вносит изменения во второй подраздел раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса, предусматривающий до 1 января 2021 освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций передачи с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в государственной собственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных с ними единым технологическим процессом (основных средств, нематериальных активов, капитальных инвестиций), используемых для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами. При этом нормы пункта 198.5 статьи 198 и статьи 199 Налогового кодекса Украины к этим операциям также будут применяться.

Согласно закону, до 1 января 2022 года определяется по кассовому методу дата возникновения налоговых обязательств/налогового кредита по операциям по поставке юридическому лицу имущества, не находящегося в государственной или коммунальной собственности, и которое используется для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора ГТС.

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Кроме того, согласно документу, временно, до 1 января 2021 года, не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами.

Перечень имущества, подпадающего под действие этих норм, а также перечень субъектов хозяйствования с указанным объемом природного газа утверждает Кабинет министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. 15 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

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Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию - "Нафтогаз" - и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

На заседании 3 декабря ВР поддержала во втором чтении и в целом законопроект 2359-1, которым освобождены от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для транспортировки природного газа.