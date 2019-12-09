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09.12.19 15:48

Экс-сотрудник ГПУ Щербина, который пытался за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, вышел из СИЗО под залог в 2,1 млн грн

Экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина внес залог 2,1 млн гривен.

Экс-сотрудник ГПУ Щербина, который пытался за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, вышел из СИЗО под залог в 2,1 млн грн

Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Постолюк также сообщила, что Щербина вышел из СИЗО.

"Он внес залог и уже вышел из СИЗО", - сказала она.

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По данным УП, вышел под залог в 576 тыс. грн и второй фигурант дела, предприниматель Валентин Шевченко.

Напомним, на прошлой неделе Высший антикоррупционный суд взял под стражу Игоря Щербину. Однако, суд назначил залог в размере 2,13 млн гривен. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина был задержан на получении $75 тыс. взятки,

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