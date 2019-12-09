СБУ проводит обыски в одесской мэрии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы", - сообщили агентству в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером, отметив, что процессуальные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновниками горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением. Расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Напомним, 22 ноября ГБР и СБУ уже приходило с обысками в одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского главы – директор департамента финансов горсовета).